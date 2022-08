Israel und Türkei: Wieder reguläre Beziehungen

Jerusalem. Nach rund vier Jahren eines angespannten Verhältnisses nehmen die Türkei und Israel wieder reguläre diplomatische Beziehungen auf. Die Botschafter beider Länder würden in ihre jeweiligen Gesandtschaften zurückkehren, kündigte das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Jair Lapid am Mittwoch an. Der Ausbau der Beziehungen werde unter anderem »zur Vertiefung der Bindungen zwischen den beiden Völkern« beitragen, heißt es in einer Stellungnahme nach einem Gespräch zwischen Lapid und dem türkischen ­Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. (Reuters/jW)