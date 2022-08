Weltkriegsmunition im Rhein freigelegt

Frankfurt am Main. Der niedrige Wasserstand legt Weltkriegsmunition am Rheinufer frei. Im hessischen Eltville wurden zwei Panzersprenggranaten (20 mal zehn Zentimeter) entdeckt, wie die Polizei in Mainz am Mittwoch mitteilte. Die Geschosshülsen mit der Treibladung hatten sich demnach aus den Granaten gelöst und lagen leer in unmittelbarer Nähe. Die Munitionsreste waren kaum noch mit Wasser bedeckt. (dpa/jW)