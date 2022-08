Bankenaufsicht warnt vor Blase

Frankfurt a.M. Die EZB-Bankenaufsicht sieht für die Geldhäuser im Euro-Raum große Risiken beim Geschäft mit Gewerbeimmobilien. Nach Vor-Ort-Inspektionen hätten Kontrolleure Bedenken hinsichtlich der Kreditvergabestandards, der Bewertung von Sicherheiten und der Überwachung erhoben, berichtet die Europäische Zentralbank am Mittwoch in einem Newsletter zu Aufsichtsthemen. In der langanhaltenden Niedrigzinsphase sind riesige Investitionen in den Sektor geflossen. Mit der Straffung der Geldpolitik erhöht sich der Druck. Einige Geldhäuser kämpften noch immer mit faulen Krediten aus der Finanzkrise. In Europa entfielen derzeit rund 30 Prozent aller notleidenden Kredite der Banken auf Gewerbeimmobilien. (Reuters/jW)