Verletzte nach Brandanschlägen in Thailand

Bangkok. In Thailands Süden sind bei Brandanschlägen und Explosionen in etwa einem Dutzend Orten sieben Menschen leicht verletzt worden. Die meisten Angriffe vom Mittwoch hätten sich in Lebensmittelshops ereignet, die zu Tankstellen gehören, teilte die thailändische Armee mit. Die Angriffsorte befanden sich demnach in den Provinzen Pattani, Yala und Narathiwat. Die Polizei erklärte, sie sammle nach den Taten Aufzeichnungen von Überwachungskameras und andere Beweise. Die Motive für die Angriffe vom Mittwoch waren den Behördenangaben zufolge zunächst unklar. (AFP/jW)