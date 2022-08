Chinesisches Schiff in Sri Lanka eingetroffen

Colombo. Ein militärisches Überwachungsschiff aus China ist nach tagelanger Verzögerung in einem Hafen in Sri Lanka eingetroffen. Das meldeten örtliche Behörden am Dienstag. Die zu Chinas Volksbefreiungsarmee gehörende »Yuan Wang 5« dient laut Medien der Verfolgung von Satelliten- und Interkontinentalraketen. Das benachbarte Indien äußerte Bedenken, dass das Schiff militärische Einrichtungen auf dem nahe gelegenen indischen Festland ausspionieren könnte. Das Außenministerium in Colombo versicherte jedoch, das Schiff halte sich nur zum Verladen von Vorräten im südlichen Hafen von Hambantota auf. (dpa/jW)