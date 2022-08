Verdi gegen Kürzungen beim BBK und THW

Berlin. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi kritisierte die geplanten Kürzungen in den Etats des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) und des Technischen Hilfswerks (THW). Im Haushaltsentwurf der Bundesregierung für 2023 ist vorgesehen, dass die Ausgaben des BBK von knapp 286 Millionen Euro in diesem Jahr auf knapp 174 Millionen sinken sollen. Die Ausgaben für das THW sollen von gut 544 Millionen Euro auf gut 386 Millionen Euro sinken. Beide gehören zum Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums. »Wir fordern das Bundesinnenministerium auf, die Mittel für den Zivil- und Katastrophenschutz deutlich zu erhöhen«, erklärte der für den Bereich Feuerwehr zuständige Verdi-Sekretär Arno Dick am Dienstag. Die Herausforderungen und Aufgaben in diesem Bereich würden wachsen. (AFP/jW)