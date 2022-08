Norwegen: Gasexporte »wirklich das Maximum«

Berlin. Norwegen kann derzeit nicht mehr Gas liefern, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck trägt es mit Fassung. »Norwegen hat seine Kapazitäten ein bisschen gesteigert, aber mehr geht eben kurzfristig nicht«, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Berlin. Der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre hatte am Montag beim Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gesagt: »Insgesamt haben wir unsere Gasexporte um fast zehn Prozent erhöht, was wirklich das Maximum ist. Wir werden tun, was wir können, um gemeinsam mit Unternehmen ein hohes Level aufrechtzuerhalten.« (dpa/jW)