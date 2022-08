Schweizer Initiative gegen Kauf von F-35-Kampfjets

Bern. In der Schweiz wollen Gegner der Anschaffung von F-35-Kampfjets aus den USA einen Volksentscheid erzwingen. Die Initiative »Stop F-35« hat nach eigenen Angaben mehr als 100.000 gültige Unterschriften gesammelt und am Dienstag bei der Bundeskanzlei in Bern eingereicht. Die Regierung muss die Unterschriften nun überprüfen und dann einen Abstimmungstermin festlegen. Die Initiatoren fordern diesen vor Ende März 2023. Die Schweizer Regierung hatte im Juni 2021 beschlossen, 36 Kampfjets vom Typ F-35A des US-Herstellers Lockheed Martin zu kaufen. (AFP/jW)