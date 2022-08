Israels Exarmeechef tritt Partei bei

Tel Aviv. Israels ehemaliger Armeechef Gadi Eisenkot will mit Blick auf die anstehende Parlamentswahl am 1. November der neuen Partei von Verteidigungsminister Benjamin Gantz beitreten. Er werde sich der neuen »Mitte-rechts«-Partei Hamahane Hamamlachti (Nationale Einheitspartei) von Gantz und Justizminister Gideon Saar anschließen, erklärte Eisenkot am Sonntag abend. Medienberichten zufolge hatten mehrere politische Lager Eisenkot, der der israelischen Armee von 2015 bis 2019 vorstand, umworben. (AFP/jW)