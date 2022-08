Eurowings Discover: Konflikt spitzt sich zu

Frankfurt am Main. Im Lufthansa-Konzern kündigt sich der nächste Konflikt an. Die Kabinengewerkschaft UFO will nach Angaben eines Sprechers am Montag »gewerkschaftliche Schritte« einleiten, sollten nicht bis Ende August Termine für Tarifverhandlungen bei der Tochter »Eurowings Discover« feststehen. Die UFO wirft dem Unternehmen vor, auf drei Verhandlungsaufforderungen nicht reagiert zu haben. Auch einen Betriebsrat gibt es bei der im vergangenen Jahr gestarteten Gesellschaft mit inzwischen rund 1.300 Beschäftigten bislang nicht, obwohl im April ein Wahlvorstand eingesetzt worden war. (dpa/jW)