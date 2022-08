Nordische Länder vertiefen Zusammenarbeit

Oslo. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island wollen in Sicherheits- und Verteidigungsfragen künftig noch enger kooperieren. »Wir glauben, dass die nordische Zusammenarbeit in diesen Zeiten wichtiger denn je ist«, sagte Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Støre nach einem Treffen mit seinen Amtskollegen am Montag in Oslo. Die jeweiligen Außen- und Verteidigungsminister sollen alle Bereiche der »Sicherheitspolitik« durchgehen, »um zu sehen, ob wir tiefer gehen und unsere gemeinsamen Interessen maximieren können«. (dpa/jW)