Atomgespräche: Iran legt Vorschlag vor

Teheran. Der Iran wollte am Montag abend (nach jW-Redaktionsschluss) seinen »endgültigen« Vorschlag zur Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015 vorlegen. Die USA hätten mündlich zugesagt, zwei Forderungen Teherans zu erfüllen, sagte der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian laut der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA. Um welche Forderungen es sich handelte, sagte er nicht. Er kündigte aber an, den endgültigen iranischen Vorschlag bis Mitternacht an die Verhandlungspartner zu übermitteln. »Wenn unsere Vorschläge akzeptiert werden, sind wir bereit, (die Gespräche) abzuschließen und die Einigung bei einem Außenministertreffen bekanntzugeben«, fügte Amir-Abdollahian hinzu. Der Iran hatte am Freitag seine Bereitschaft bekundet, einen europäischen Kompromissvorschlag zur Rettung des Atomabkommens zu akzeptieren. (AFP/jW)