Xi plant Treffen mit Biden

Lintao Zhang/GETTY IMAGES POOL via epa/dpa Handshake: Xi Jinping (r), Präsident von China, und Joe Biden, damals Vize-Präsident der USA,(Beijing,4.12 2013)

New York. Der chinesische Staatschef Xi Jinping fasst einem Zeitungsbericht zufolge ein Treffen mit US-Präsident Joe Biden ins Auge. Wie das Wall Street Journal am Freitag berichtete, planen Vertreter Chinas für November eine Zusammenkunft im Rahmen einer möglichen Reise ihres Präsidenten nach Südostasien. Es wäre das erste persönliche Treffen der beiden Präsidenten und Xis erste Auslandsreise seit der Corona-Pandemie.

Die beiden Politiker hatten bei einer Schaltkonferenz am 28. Juli über ein mögliches Treffen gesprochen. Das war vor dem Besuch der Sprecherin des US-Abgeordnetenhauses, Nancy Pelosi in Taiwan. Wie eine Person aus dem Umfeld des Weißen Hauses sagte, stehe Biden einer Zusammenkunft »weiterhin aufgeschlossen gegenüber, beispielsweise »am Rande des G20-Treffens im November in Indonesien«. (Reusters/jW)