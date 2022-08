Unerwartet Dritte

München. Ruderin Alexandra Föster hat bei den Europameisterschaften in München nach einem starken Schlusssprint überraschend die Bronzemedaille gewonnen. Im Einer-Finale auf der Regattastrecke in Oberschleißheim musste sich die 20jährige lediglich Karolien Florijn aus den Niederlanden und der zweitplazierten Griechin Evangelia Anastasiadou geschlagen geben. Für den Deutschen Ruderverband ist es in München nach zwei Medaillen im Para-Rudern die erste Podestplatzierung in einer olympischen Bootsklasse. Föster hatte sich erst über den Hoffnungslauf zurück in den Wettbewerb gekämpft. (sid/jW)