Großbritannien droht Rezession

London. Großbritannien droht in die Rezession abzurutschen. Die Wirtschaftsleistung auf der Insel sank im zweiten Quartal um 0,1 Prozent, wie das Nationale Statistikinstitut (ONS) am Freitag mitteilte. Die Bank of England rechnet in den kommenden Monaten nicht mit einem Aufschwung. Im Juni war das BIP um 0,6 Prozent gesunken. Zentrale Gründe waren laut ONS der Stellenabbau in Coronaimpf- und Testzentren. Zudem habe der Einzelhandel ein »hartes Quartal« gehabt. Der Ausblick für den Herbst werde durch die hohen Energiekosten für die Haushalte eingetrübt. Die Bank of England hatte Anfang August einen Rückgang der Wirtschaftsleistung in jedem Quartal ab Ende 2022 bis Ende 2023 prognostiziert. Das Wachstum danach werde »sehr schwach« ausfallen. Im Kampf gegen die hohe Inflation hatte die Notenbank die Leitzinsen um 0,5 Punkte auf 1,75 Prozent erhöht. (dpa/jW)