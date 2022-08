Riga: Russland ist »Terrorstaat«

Riga. Das Parlament in Lettland hat Russland wegen des ­Angriffskriegs auf die Ukraine als »Terror unterstützenden Staat« eingestuft. Die Abgeordneten verabschiedeten am Donnerstag eine Entschließung, in der Russland Terrorismus und »gezielter Völkermord am ukrainischen Volk« vorgeworfen wird. Russland setze auf »Leid und Einschüchterung«, um das ukrainische Volk und seine Armee zu demoralisieren und die staatlichen Strukturen zu lähmen, um das Land leichter besetzen zu können. (AFP/jW)