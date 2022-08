Taiwan führt erneut Militärmanöver durch

Taipeh. Taiwan hat erneut eine Militärübung abgehalten. Wie bereits am Dienstag wurden dabei am Donnerstag in Taiwans südlichstem Landkreis Pingtung scharfe Artilleriemunition und Leuchtraketen abgefeuert, wie ein Armeesprecher der Nachrichtenagentur AFP sagte. Die Übung dauerte rund eine Stunde. Wie bereits am Dienstag nahmen Hunderte Soldaten daran teil. Die Volksrepublik China hatte vergangene Woche nach einem Taiwan-Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi die größten Militärmanöver seiner Geschichte in den Gewässern rund um Taiwan begonnen, diese am Mittwoch jedoch für beendet erklärt. (AFP/jW)