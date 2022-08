Eon rechnet mit steigenden Gaspreisen

Essen. Deutschlands größter Energieversorger Eon rechnet mit weiter steigenden Strom- und Gaspreisen für Endkunden. Preisdruck herrsche auf allen Märkten, sagte Finanzvorstand Marc Spieker am Mittwoch in Essen. Die Frage sei nur, wie schnell die Preissteigerungen umgesetzt würden. Erdgas in Nordrhein-Westfalen etwa sei im Schnitt 40 Prozent teurer als im Vorjahr. Die weitere Entwicklung sei nicht abzusehen. (dpa/jW)