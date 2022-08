Bahn verlängert Umsteigezeiten

Berlin. Das hohe Fahrgastaufkommen auf einem maroden Schienennetz zwingt die Deutsche Bahn zur Angabe von verlängerten Reisezeiten. Bei Fahrten mit ICE und IC würden nun großzügigere Umstiegs- und damit auch spätere Ankunftszeiten bei der Auskunft angezeigt, teilte das Staatsunternehmen am Mittwoch mit. Das betreffe 800 Verbindungen. Angesichts der zahlreichen unpünktlichen Züge sollten Reisende so verlässlicher planen können. Fernverkehrschef Michael Peterson sagte, zwischen Mai und Juli seien noch nie so viele Menschen so viele Kilometer mit IC und ICE gefahren wie in diesem Jahr. (dpa/jW)