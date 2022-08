OECD: Abschwächung des Wachstums

Paris. Die Industrieländervereinigung OECD rechnet angesichts hoher Inflation, geringen Verbrauchervertrauens und fallender Aktienindizes mit einer Abschwächung des Wachstums in den meisten großen Volkswirtschaften. Der gesamtwirtschaftliche Leitindex weise auf eine Abschwächung insbesondere in Kanada, Großbritannien und den USA sowie in Frankreich, Deutschland und Italien hin, teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung am Dienstag in Paris mit. Bei den Schwellenländern zeige sich laut OECD ein uneinheitliches Bild. Während die Indikatoren für Indien auf ein stabiles Wachstum hindeuteten, gebe es in China Zeichen einer Stabilisierung des Wachstums. Für Brasilien werde eine Abschwächung erwartet. (Reuters/jW)