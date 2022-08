Kampfjets: Türkische Delegation in USA

Ankara. Eine Delegation aus der Türkei wird Anfang kommender Woche zu erneuten Verhandlungen über den Kauf von »F-16«-Kampfflugzeugen in den USA erwartet. Die Gespräche über den Kauf gingen weiter, das türkische Team werde, einer Einladung aus den USA folgend, am Montag in Washington eintreffen, erklärte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar am Dienstag in einer im Fernsehen übertragenen Stellungnahme. Er fügte jedoch hinzu, dass die Türkei weiterhin entschieden gegen die von führenden Mitgliedern des US-Kongresses gestellten Bedingungen für den Kauf der Kampfjets sei. Einige führende US-Senatoren hatten erklärt, sie würden nur zustimmen, wenn die Türkei ihren Territorialstreit mit Griechenland im Mittelmeer beende. (AFP/jW)