Neuer Waldbrand in Südfrankreich

Mostuéjouls. In Südfrankreich hat ein neuer Waldbrand mindestens 700 Hektar Wald zerstört. Mehr als 3.000 Dorfbewohner und Urlauber wurden am Dienstag im Departement Aveyron vorsichtshalber vor den Flammen in Sicherheit gebracht, wie die Behörden mitteilten. Das Feuer war am Montag abend in Massegros im benachbarten Departement Lozère ausgebrochen und bewegte sich, angefacht durch Wind und Trockenheit, schnell auf Mostuéjouls zu. Die Feuerwehr war mit 600 Einsatzkräften und mehreren Löschflugzeugen im Einsatz. Auslöser des Feuers war den Angaben zufolge Funkenflug von einem Traktor gewesen. Der Fahrer des Traktors alarmierte sofort die Feuerwehr und versuchte auch selbst, das Feuer zu löschen. In Frankreich haben Waldbrände in diesem Jahr schon mehr als 47.000 Hektar Land zerstört. (AFP/jW)