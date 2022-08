Indien: Tata Motors kauft Ford-Werk

Neu-Delhi. Der größte indische Autohersteller Tata Motors kauft für 7,3 Milliarden Rupien (knapp 90 Millionen Euro) eine Produktionsstätte des US-Autobauers Ford in Indien. Das Unternehmen Tata Motors, dem auch die Automarken Jaguar und Land Rover gehören, will die Produktionskapazitäten erweitern. Ford hingegen stellte seine Produktion in Indien vor knapp einem Jahr ein. Die Nachfrage nach günstigen einheimischen Anbietern ist größer als nach teureren ausländischen Modellen.(dpa/jW)