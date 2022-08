China-Geschäft: Verzicht teurer als »Brexit«

München. Das Ifo-Institut in München warnt vor einer Abkopplung der EU und Deutschlands von China. Maßnahmen von chinesischer Seite kämen Deutschland knapp sechsmal so teuer zu stehen wie der »Brexit«, schätzt das Institut in einer am Montag veröffentlichten Szenarioanalyse für die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW). Besonders betroffen von einem Handelskrieg mit China wären die Automobilindustrie, Hersteller von Transportausrüstungen und der Maschinenbau. (AFP/jW)