Italiens Zentrumspartei verlässt Bündnis

Rom. In Italien hat die Demokratische Partei (PD) ein Mitglied ihres Wahlbündnisses verloren. »Ich möchte das Bündnis mit der PD nicht fortsetzen«, sagte der Chef der Zentrumspartei Azione, Carlo Calenda, am Sonntag abend im Sender RAI 3. Er habe PD-Chef Enrico Letta bereits über seine Entscheidung informiert. Die PD hatte sich erst am Dienstag mit Azione zusammengeschlossen, um bei der Neuwahl im September eine Mehrheit für das rechte Lager zu verhindern. Als Grund gab Calenda die am Sonnabend von der PD beschlossene Aufnahme der Italienischen Linken (SI) und »Europa Verde« in die Wahlallianz an. (AFP/jW)