Berlin. Seit dem Verkaufsstart Ende Mai bis einschließlich Montag sind dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) zufolge bundesweit 38 Millionen Neun-Euro-Tickets verkauft worden. »Hinzu kommen die jeweils etwa zehn Millionen Abonnenten, die monatlich das vergünstigte Ticket automatisch erhalten«, teilte der Verband am Montag mit. Ferienbedingt habe der VDV zwar einen leichten Rückgang bei den Verkäufen festgestellt, die Nachfrage bleibe aber ungebrochen hoch. In der Debatte um eine Nachfolgelösung forderte Wolff eine Einigung zwischen Bund und Ländern in der Frage. (dpa/jW)