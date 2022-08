Feuer nach Explosion in Kuba wütet weiter

Matanzas. Fast drei Tage nach der Explosion in einem Treibstofflager in Kuba kämpfen die Einsatzkräfte weiterhin gegen das Feuer an. Hubschrauber der Streitkräfte überflogen am Montag die Anlage in Matanzas und warfen Wasser auf den Brandherd, wie das Präsidialamt mitteilte. Zudem nahm die Feuerwehr eine hydraulische Pumpe in Betrieb, um Löschschaum zu versprühen. Am Freitag abend hatte ein Blitz während eines Gewitters den Treibstofftank in Matanzas zur Explosion gebracht. Das Feuer griff auf andere Teile der Anlage über. In der Nacht auf Montag explodierte ein zweiter Tank, ein dritter stürzte ein. (dpa/jW)