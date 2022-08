Sri Lanka: Ende von Festnahmen gefordert

Colombo. In Sri Lanka hat die Opposition ein Ende des Ausnahmezustands und der Verhaftungen von Demonstranten gefordert. Die »Einschüchterung und willkürliche Festnahme von Demonstranten« müsse aufhören, wurde Oppositionsführer Sajith Premadasa nach einem Treffen mit Präsident Ranil Wickremesinghe vom Onlinemagazin Economy Next zitiert. Im Hauptprotestlager der Regierungsgegner in der Hauptstadt Colombo harrten am Wochenende nur noch wenige Demonstranten aus. (AFP/jW)