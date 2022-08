Italien: Allianz aus »Mitte-links«-Parteien

Rom. Sieben Wochen vor der Parlamentswahl in Italien hat die »Mitte-links«-Allianz weitere Parteien für sich gewonnen. Am Wochenende schlossen sich die Grünen, die Sinistra Italiana und auch die neue Partei von Außenminister Luigi Di Maio (Impegno Civico) dem von den Sozialdemokraten geführten Bündnis an. Bereits am Dienstag hatten die Sozialdemokraten (PD) des ehemaligen Ministerpräsidenten Enrico Letta mit zwei Parteien ein Abkommen unterzeichnet. In Umfragen führen die drei Rechtsparteien Fratelli d’Italia, Lega und Forza Italia und haben beste Aussichten auf den Wahlsieg am 25. September. Stärkste Kraft könnten die faschistischen Fratelli werden, deren Chefin Giorgia Meloni Ministerpräsidentin werden will. (dpa/jW)