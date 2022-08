Große Lohnkluft zwischen Ost und West

Berlin. Mehr als 30 Jahre nach dem Anschluss der DDR an die BRD gibt es weiter große Lohnunterschiede zwischen Ost und West. In zehn Kernbereichen der deutschen Wirtschaft werden im Osten noch immer über 25 Prozent weniger gezahlt als im Westen, berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Sonntag über eine Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage des Ostbeauftragten der Fraktion Die Linke, Sören Pellmann. Demnach lag der Mittelwert eines Bruttomonatslohns für fast 22 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in ganz Deutschland zum Stichtag 31. Dezember 2021 bei 3.516 Euro. In Westdeutschland betrug dieser Mittelwert 3.626 Euro, im Osten dagegen nur 3.007, also zirka 600 Euro weniger. (AFP/jW)