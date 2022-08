Bangladesch : China hilft bei Rohingya-Rückführung

Dhaka. China will Bangladesch weiter bei Rückführungsversuchen von Rohingya-Flüchtlingen ins Nachbarland Myanmar unterstützen. Das sagte Bangladeschs Außenminister A. K. Abdul Momen nach einem Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi am Sonntag in der Hauptstadt Dhaka. In Bangladesch leben Hunderttausende Rohingya in überfüllten Camps, die 2017 vor Militärgewalt in ihrer Heimat Myanmar flohen. (dpa/jW)