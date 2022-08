Beijing führt Manöver um Taiwan fort

Beijing. Das chinesische Militär hat am Sonntag sein Militärmanöver rund um Taiwan fortgesetzt. Dabei konzentrierte es sich »auf Angriffe auf Ziele an Land und weitreichende Schläge aus der Luft«, wie das Ostkommando mitteilte. Taiwans Militär schickte Flugzeuge und Warnungen über Funk, mobilisierte Raketenabwehrsysteme und feuerte Leuchtgeschosse ab. Beijing hatte die Manöver als Reaktion auf den Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taipeh gestartet. Die Manöver sollten am Sonntag enden. Am Sonntag traf zudem die Vizetransportministerin Litauens, Agne Vaiciukeviciute, in Taipeh zu einem Besuch ein. Ebenfalls am Sonntag besuchte die stellvertretende US-Außenministerin Wendy Sherman die Salomonen. Dabei betonte sie den Willen Washingtons, die Zusammenarbeit mit den »absolut wichtigen« pazifischen Inselstaaten zu verstärken. (dpa/jW)