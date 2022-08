China: Großmanöver um Taiwan fortgesetzt

Beijing. Die Chinesische Volksbefreiungsarmee hat am Donnerstag ein Großmanöver rund um die Insel Taiwan abgehalten. Die Übungen begannen mit dem Abschuss von Langstreckenraketen, wie die englischsprachige Onlinezeitung Global Times meldete. Sie zitierte Beobachter, die davon ausgehen, dass die Raketen auch vom chinesischen Festland aus über Taiwan flogen und dann in Seegebieten östlich der Insel einschlugen. Zudem sei auch eine Flugzeugträgergruppe mit mindestens einem atombetriebenen U-Boot zu dem Manöver entsandt worden, so die Global Times. Laut einer bereits am Mittwoch ausgegebenen Pressemitteilung werden eine mögliche Blockade der Insel sowie See-, Land- und Luftangriffe geübt. Zum Einsatz seien unter anderem auch Hyperschallraketen und »Tarnkappenjets« gekommen. (jW)