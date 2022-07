»Rechte Diskurse in der Ökologiebewegung und im Biolandbau«. Diskussion. Romantisierende Sichtweisen auf das Landleben boomen. Die Begeisterung für harte Arbeit, traditionelle Familienbilder, Spiritualität, unkomplizierte Weltbilder, die Bindung an die Scholle und »die gute alte Zeit« sind populär in der Ökologiebewegung. Die Veranstaltung bietet einen kritischen Blick darauf, wie anschlussfähig romantisierende Bilder vom Landleben für rechte Ideologie sind. Donnerstag, 28.7., 19 Uhr. Ort: Offene Arbeit Erfurt, Allerheiligenstr. 9, Erfurt, Veranstalter: FARN Naturfreunde

»Damit am letzten Tag des Monats die Töpfe nicht leer bleiben«. Demonstration. Wir protestieren gegen die Bundesregierung. 100 Milliarden Euro kann sie für die Rüstung bereitstellen, aber für Menschen, die immer ärmer werden, tut sie nichts. Wir protestieren gegen die »Verschiebung« des Kinderfreibetrages und die Verteilung der Einmalzuschüsse für Energie und den »Tankrabatt«, die Rentner, BaföG-Bezieher usw. außen vor lässt. Bringt eure leeren Töpfe mit! Freitag, 29.7., 17 Uhr. Ort: Bahnhofstraße in Königs Wusterhausen. Veranstalter: Arbeitslosenverband und viele andere Organisationen

»Fiesta Moncada«. Fest. Der Sieg der kubanischen Revolution führte zu einer Gesellschaft mit freiem Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung sowie zum Aufbau öffentlicher Infrastruktur. Ort: Villa Leon, Philipp-Koerber-Weg 1, Leipzig. Veranstalter: Cuba Si, FG BRD-Kuba, DKP, SDAJ, KAZ und andere