Nachschlag: Mann und Frau

Mary Evans/AF Archive Cinetext Bildarchiv/imago images Bloßes Plotdevice: Elinor Donahue (r.) als Diplomatin Nancy Hedford in Begleitung von McCoy, Kirk und Spock

Eine hochkarätige Diplomatin ist schwerkrank. Captain Kirk, Mr. Spock und Schiffsarzt McCoy sollen sie auf die Enterprise bringen. Doch eine fremde Macht zwingt das Shuttle auf einen nahegelegenen Planeten. Gestrandet treffen unsere Helden auf eine – vor 150 Jahren für tot erklärte – lebende Raumfahrtlegende. In einer kleinen Hütte wird der Mann von einer intelligenten Gaswolke mit allem Lebensnotwendigen versorgt – und gefangengehalten. Doch die Zeit drängt, die Diplomatin liegt im Sterben. Kirk, Spock und McCoy müssen einen Ausweg finden.

Die Botschaft der Episode »Metamorphose« von 1976 ist denkbar konservativ: Mann und Frau gehören zusammen. Ein amorphes Wolkenwesen kann keine gleichwertige Partnerin des konservierten Astronauten sein. Erst die mitgebrachte Menschenfrau, die bis zum Schluss Objekt der Handlung bleibt, dient dazu, alles in Wohlgefallen aufzulösen. Die Sternenflotte, so Kirk am Ende, muss nun jemand anderes, vielleicht sogar eine Frau finden, um einen irgendwo tobenden Krieg zu beenden. (mb)