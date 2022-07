»Mit dem ›Dublin-Verfahren‹ verschärfte sich die Lage«

rechtshilfe-muenchen.de Deutsche Behörden verschicken gern stapelweise Papiere auch an Menschen, die ohne Unterstützung aufgeschmissen sind

Der Verein Rechtshilfe München feiert am 22. Juli sein 40jähriges Bestehen. Mit welchen Anliegen und Notlagen kamen Migranten und Geflüchtete in den vergangenen Jahrzehnten zur Rechtsberatung und mit welchen heute?

Immer noch geht es darum, wie Papiere zu beschaffen sind, etwa Aufenthalts- und Arbeitserlaubnisse. Damals wie heute schieben Behörden selbst kranke Menschen ab, obgleich bekannt ist, dass im Herkunftsland meist keine angemessene Behandlung ihrer Krankheit möglich ist. Die Beschaffung des Passes war für die Betroffenen stets riskant: Ohne gab es keinen Aufenthalt, aber mit kann eine Abschiebung durchführt werden. Sich im Dschungel des komplizierten deutschen Ausländer- und Asylrechts sowie Verfügungen und aktuellen Urteilen zurechtzufinden und Möglichkeiten einzuschätzen, um eigene Rechte wahrzunehmen, war und ist schwierig. Fachanwälte und -anwältinnen, die ehrenamtlich und in der Rechtshilfe arbeiten, helfen pro Jahr mehr als 1.000 Geflüchteten.

Mit dem 1997 eingeführten sogenannten Dublin-Verfahren hatte sich die Lage verschärft. Das Verfahren regelt, dass Asylsuchende in dem Land registriert werden, in dem sie erstmals die Europäische Union betreten. Ist der Staat festgestellt, der somit für den Asylantrag zuständig ist, kann dorthin abgeschoben werden. Das kann bitter sein, wenn Verfolgte sich übers Meer durch Italien und Österreich bis nach Deutschland durchgeschlagen haben. Wer in München Freunde hat, will nachvollziehbar dorthin.

Welche gesellschaftlichen Kämpfe wurden ausgefochten, um Verbesserungen zu erreichen?

Wir machen hauptsächlich Beratungen, kooperieren aber mit anderen Organisationen, unter anderem mit dem Bayerischen und dem Münchner Flüchtlingsrat. Nach vielen Protesten gegen Missstände in den Unterkünften in der Stadt, haben sich diese tatsächlich mitunter verbessert. Anlass war beispielsweise, dass Menschen während der Coronazeit unter widrigsten Umständen in Quarantäne in den Einrichtungen bleiben mussten und dort quasi eingesperrt waren. Immer wieder wurde Kritik an Familientrennungen laut, da diese gegen Artikel 6 im Grundgesetz verstoßen, der Ehe und Familie unter besonderen Schutz stellt. Es gab Veranstaltungen und Kundgebungen mit dem Motto »Stoppt Abschiebungen nach Afghanistan«.

Hat sich die Aufnahmebereitschaft der Stadtgesellschaft maßgeblich verändert?

In München zeigte sich 2015 eine große Bereitschaft, Menschen aufzunehmen. Da war die Bevölkerung sehr aktiv. Durch die Politik und Institutionen ist der Umgang jetzt erstmals mit den Geflüchteten aus der Ukraine sehr positiv ausgeprägt; ein völlig anderer als mit Menschen aus anderen Herkunftsländern.

Wie erklären Sie sich das?

Zunächst einmal wird deutlich, was alles möglich ist, wenn die Aufnahme von Geflüchteten politisch gewollt ist. Es beinhaltet aber immer auch strukturelle rassistische Elemente, warum Menschen auf der Flucht aus einigen Ländern mehr willkommen geheißen werden und aus anderen weniger.

Seit 1982 beraten Fachanwältinnen und -anwälte für den Verein ehrenamtlich. Was hat sie dazu motiviert?

Die Anwälte wollen gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, damit Deutschland ein Einwanderungsland wird. Tatsächlich suchen wir immer Fachanwälte für Asyl. Willkommen sind auch fachfremde Anwälte, die sich weiterbilden. Wir brauchen zudem Menschen, die Betroffenen helfen, im Alltag hier anzukommen. Viele Geflüchtete brauchen einfach nur ein Gespräch. Die Beratung findet abends ehrenamtlich statt, ich bin der einzige Hauptamtliche. In dem Bereich tätige Kanzleien sind oft so überlastet, dass sie das nicht leisten können. Aber wir benötigen eine bessere Finanzierung.

In welcher Weise konnte der Verein praktisch helfen?

Während der Coronapandemie haben Anwältinnen und Anwälte oft bei der Ausländerbehörde angerufen und konnten so eine bessere Unterbringung erreichen. Auch im Fall von Familienzusammenführungen haben sich Anwälte in besonderer Weise eingesetzt, hervorzuheben ist auch deren Engagement, um einen Aufenthalt zu erreichen.