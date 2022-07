In vollen Zügen

Rene Traut/IMAGO Fressen oder gefressen werden: Auf dem Bahnsteig geht es zu wie beim Sommerschlussverkauf

Es ist früh am Morgen und ein Hahn, der noch nicht gerichtlich zum Schweigen gebracht wurde, sendet einige Töne gen Stadt. Ich sattle mein altes Fahrrad und fahre in Richtung Bahnhof, um mich dem Kampf mit Neun-Euro-Karten-Besitzern zu stellen, wie jeden Tag noch bis Ende August. Am Bahnhof sind alle nicht zerstörten Fahrradständer besetzt. Schnell schließe ich mein Rad an den Bauzaun an, der mittlerweile die restlichen Ständer umschließt und die Errichtung eines neuen Fahrradparkplatzes vorgaukeln soll. Der frühere überdachte Abstellraum ist schon seit Jahrzehnten baufällig und mit einem Band abgesperrt.

Noch schnell die Maske übergestülpt und den gerade einfahrenden Arbeiterzug bestiegen. Doch so einfach ist das nicht, denn Trupps mit riesigen Fahrrädern, Rentnervereinigungen mit spitzen Stöcken und lärmende Schulklassen wollen alle denselben Hänger der Privatbahn besteigen. Wie schon so oft fährt gerade zu dieser Stoßzeit eine kleinere Bahn, da das zweigliedrige Gestell wieder defekt ausgefallen ist. An einen Sitzplatz ist nicht zu denken, da diese von Familien mit Kindern und Frauenvereinigungen mit Sektflaschen besetzt gehalten werden. Leise hört man Pendler fluchen, die sich die überteuerte Abokarte zurückwünschen. Da die Toilette defekt ist, werden die Kinder und mittlerweile auch die älteren Damen lauter und verzweifelter. An längst vergessenen Haltepunkten steigen immer mehr Menschen mit Kinderwägen, großen Hunden und Wanderausrüstungen ein. Das Gedrängel ist zunächst groß, dann nimmt es ab – weil sich keiner mehr bewegen will und kann. Wer gerne Zeitung liest, braucht ein Smartphone. Übrigens ist es immer noch früh am Morgen, ein ganz normaler Arbeitstag.

Am Zielbahnhof drängle ich mich durch schimpfende, sich laut am Handy unterhaltende und es mit der Maske nicht so genau nehmende Fahrgäste zum Ausgang. Auf dem Bahnsteig reißen sich viele noch vor der Unterführung die Maske vom Gesicht. Der Geruch schlecht deodorierter Achseln oder viel zu gut parfümierter Damen hängt in der Luft. Kinder rufen um Hilfe, Rentner wirbeln wild ihre Stöcke, und Besitzer von E-Bike-Monstern überrollen Minihunde. Der Fahrstuhl wird umgebaut.

Die spätere Rück- ähnelt der Hinfahrt. Geschaffte Pendler und laute Neuzugfahrer, die heftig über Bier- und Eispreise schimpfen. Ob am Ende der Billigpreisaktion mehr Pendler übrig bleiben? Die Verbindungen zwischen kleineren Orten sind schlecht, höhere Bahnpreise bereits angekündigt und diese Drei-Monate-Aktion keine gute Werbung.