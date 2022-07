Die unbeugsamen Alten

Christian-Ditsch.de Stille Straße: Im Ostberliner Bezirk Pankow steht ein besonderes Haus

Für 112 Tage hielten die »ältesten Besetzerinnen und Besetzer der Welt« das Haus in der Stillen Straße in Berlin-Pankow besetzt. Das ist zehn Jahre her. Und noch immer kämpfen die Senioren für den Erhalt ihres Begegnungszentrums. Zum zehnjährigen Jubiläum haben sie eine Pressekonferenz organisiert.

Von wegen still: Auch Senioren können laut ihre Rechte einfordern

»Ich bin die Sabine, Kaffee kostet fuffzig Pfennig, Selters ist umsonst«, erfahren die Journalisten am Eingang zur Pressekonferenz. Vier Besetzerinnen und ein Besetzer erzählen die Geschichte der Stillen Straße 10 im Ostberliner Bezirk Pankow. Margret ist die jüngste der Besetzerinnen, 76 Jahre alt, Ingrid mit 86 Jahren die Älteste. »Wenn die Berufstätigkeit vorbei ist, ist man irgendwie allein. Weil man kein Team mehr hinter sich hat. Aber der Mensch ist ein soziales Wesen, deshalb brauchen auch Rentner eine Begegnungsstätte«, sagt Brigitte, »Wir wollen doch nicht nur die Pharmaindustrie unterstützten, indem wir ohne Ende Pillen schlucken.«

Organisiert statt einsam: Die Besetzerinnen kämpfen gemeinsam für ihr Begegnungszentrum

Kein Geld vom Bezirk

Zehn Jahre zuvor: Nachdem der Berliner Bezirk Pankow mit einer Stimmenmehrheit von SPD, Grünen und Piraten aus Kostengründen beschlossen hatte, die Einrichtung zum 30. Juni 2012 zu schließen, besetzten die Rentnerinnen und Rentner kurzerhand die Villa in Pankow. Für 112 Tage. Das internationale Medieninteresse und die Sympathie für die »ältesten Besetzer der Welt« veranlasste die Bezirksverordnetenversammlung, einen Antrag zum Fortbestand der Begegnungsstätte zu stellen. Es wurde eine Interessensabfrage bei freien Trägern der Wohlfahrtspflege gestartet und mehr als deutlich gemacht: Geld vom Bezirk gibt es nicht.

Klare Forderung: Wir wollen bleiben

Eine Kooperation aus Paritätischem Wohlfahrtsverband und Berliner Volkssolidarität übernahm die Trägerschaft für den Förderverein Stille Straße 10 e. V., jedes Jahr muss eine entsprechende Nutzungsvereinbarung aufs neue mit dem Bezirksamt Pankow abgeschlossen werden. Jedes Jahr muss erneut gezittert werden, ob die Vereinbarung zustande kommt. Diese befreit das Bezirksamt von allen Kosten für das kommunale Haus und die dort unterbreiteten Angebote.

Zusammen statt allein: Peter (l.) will keine Angst mehr vor Verdrängung haben

Die Angebote in der Stillen Straße 10 sind vielseitig. Schach, Tischtennis, Powerfitness mit Musik oder Proben des Chors »Stille 10«. Englischkurse und Selbsthilfegruppen sowie der selbstbepflanzte Kiezgarten. Die unbeugsamen Alten sind gut organisiert. Doch der ständige Kampf um die Existenz des Freizeitzentrums zermürbt. Peter kommen die Tränen, als er die Verantwortlichen darum bittet, nicht jedes Jahr wieder um den Erhalt seines »zweiten Zuhauses« bangen zu müssen. Auch Margret reibt sich die Augen. »Wir haben das nicht nur für uns getan, wir Alten müssen auch unseren Platz haben.«

Der Umgang mit älteren Menschen sei ein generelles Problem in der Bundesrepublik. Sowohl politisch als auch gesellschaftlich. Nach der Pressekonferenz sagt Brigitte im akkurat gepflegten Garten des Hauses: »In der DDR gab es einen anderen Umgang mit älteren Menschen, auch wenn man aus dem Berufsleben ausgeschieden ist, hat sich der Betrieb noch gekümmert.« Die Ehemaligen seien zu jeder Betriebsfeier und zu allen Ausflügen eingeladen worden. »Hier fühlt man sich als Rentnerin ausgeschlossen.« Nach der Besetzung wurde Brigitte in eine Schule eingeladen. Eine Lehrerin erzählte ihr, dass Menschen in Brigittes Alter im Lehrplan gar nicht vorkämen. »Ein Schlüsselerlebnis«, sagt die 83jährige.

Alte mit Macht

Auch die ehemalige OP-Schwester Margret kämpft für den Erhalt der Stillen Straße 10. »Wir haben unser Leben lang gearbeitet, und dann sollen wir einfach weggeschoben werden. Die Politik will nicht, dass alte Menschen sich organisieren. Viele Alte sind allein. Besserverdienende und Leute mit einer hohen Rente können sich ein anderes Sozialleben leisten als solche mit kleiner Rente.«

Die Mission der Besetzerinnen und des Besetzers ist größer als die Villa in Pankow: Sie fordern die Rettung der Altenhilfe in allen Bezirken Berlins. Brigitte erklärt, warum: »Wir haben die Besetzung aus lauter Frust gemacht, um zu zeigen: Wir Alten machen ein Viertel der Bevölkerung aus und haben eine riesige Macht.«