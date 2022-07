Frage und Antwort

Leonhard Foeger/REUTERS Stets höflich und wohlgesittet: Olaf Scholz

In einem Anfall beispielloser Arroganz beantwortete Olaf Scholz die Frage einer besorgten Journalistin beim G7-Gipfel nach seinem Befinden mit einem schlichten »Gut. Danke für die Nachfrage – könnte ich?« Darf ein Politiker sich so daneben benehmen? Darf ein Politiker so unsensibel sein? Obwohl die Antwort für Olaf-Scholz-Verhältnisse beinahe schon euphorisch klang, wurde der Kanzler an den folgenden Tagen mit einem Shitstorm der Häme und Kritik bedacht. Wie kann ein Kanzler so arrogant sein? Was ist das für eine schlechte Kinderstube?

Kann sich der Kanzler nicht in die Gefühlslage der Frau hineinversetzten? Vielleicht ist am Tag zuvor ihre Katze überfahren oder die halbe Familie von Covid dahingerafft worden. Oder sie vertrug die frische Oberammergauer Milch in Elmau nicht gut und leidet infolge einer Laktoseintoleranz unter entsetzlichen Blähungen, die sie fast zwangsläufig zu belangloser Fragerei veranlassten – wer weiß das schon?

Ein Kanzler, der sein Land auf (möglicherweise) kriegerische Handlungen vorbereitet, sollte mit allem rechnen – und eine Frage, möge sie noch so perfide sein, gesittet beantworten.