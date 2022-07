Auswertung des Ungefähren

Michael Gstettenbauer/IMAGO Expertenwissen: Entscheidend sei, dass Mund-Nase-Bedeckungen wie FFP2-Masken bereitwillig getragen werden

Die Inzidenzen steigen wieder. Für die einen ist es die nächste Welle der Pandemie. Andere sprechen mit Blick auf weniger schwere Krankheitsverläufe bereits von einer endemischen Lage. Aus Sicht der Bundesregierung zeichnet sich für den Herbst wieder Handlungsbedarf ab. So hat das Bundeskabinett am Freitag einen entsprechenden Entwurf des Bundesgesundheitsministeriums gebilligt, wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag mitteilte. Damit sollen unter anderem die Grundlage für weitere Impfungen, genauere Daten und den verstärkten Schutz von Risikogruppen in Pflegeeinrichtungen geschaffen werden. Konkret soll unter anderem die Rechtsgrundlage für Impfungen gegen das Coronavirus bis 30. April 2023 verlängert werden, wie die Nachrichtenagentur dpa am Freitag unter Verweis auf die »Formulierungshilfe« für die Koalitionsfraktionen berichtete.

Für Pflegeeinrichtungen sollen demnach bundesweite Mindeststandards zu Infektionsprävention und Hygiene ermöglicht werden. Künftig sollen auch freie und belegte Betten auf Normalstationen erfasst und zentral gemeldet werden, statt wie bisher nur die auf Intensivstationen. Krankenhäuser sollen zu täglichen Meldungen verpflichtet werden. Angestrebt wird zudem eine aktuelle »Vollerfassung« von PCR-Testergebnissen und nicht länger nur eine Meldepflicht für positive Resultate.

Derweil hat am Freitag der Corona-Sachverständigenausschuss das Ergebnis seiner Evaluation vorgelegt. Im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums sollten die staatlichen Maßnahmen zum Umgang mit der Pandemie bewertet werden. In Berlin betonten gegenüber Pressevertretern die Soziologin Jutta Allmendinger, die Virologin Helga Rübsamen-Schaeff, Hendrik Streeck vom Virologieinstitut der Uniklinik Bonn und Christoph M. Schmidt vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen mehrfach, wie schlecht die Datenlage für eine umfassende Evaluation sei. Das Gremium sei erst beauftragt worden, als Maßnahmen längst ergriffen waren. Auch sei man für den Auftrag »weder personell ausgestattet« gewesen, noch habe man einen »ausreichend langen Evaluationszeitraum zur Verfügung« gehabt, wie es in dem Papier heißt.

Es folgten Binsen: Streeck erklärte, je länger ein »Lockdown« andauert, desto geringer sei der die Pandemie bremsende Effekt. »Lockdowns wirken auch nur, wenn der Mensch mitmacht.« Sie und auch die Kontaktnachverfolgung seien vor allem in der Frühphase der Pandemie wirksam gewesen. Und nur willentlich getragene, gut sitzende FFP2-Masken hätten wirklich einen Effekt.

Wenn Zugangsbeschränkungen erneut nötig würden, sollte zunächst eine Testung unabhängig vom Impfstatus als Zugangsbedingung empfohlen werden, rät das Gremium. Wie gut eine Eindämmung über Testung funktionieren könne, müsse weiter erforscht werden. Zu Öffnungen mit 2G-Regel heißt es, man könne genaue Effektgrößen gar nicht nennen, weil es sich auch hier um Maßnahmenpakete handelte. Das gelte ebenso für die Beurteilung der genauen Wirksamkeit von Schulschließungen auf das Pandemiegeschehen. Selbst Ländervergleiche seien nicht möglich gewesen, sagte Streeck. Es sei daher bei einer korrelativen und modellierten Betrachtung geblieben.

Soziologin Allmendinger betonte, dass Risikokommunikation einer der zentralen präventiven Ansätze sei. Wichtig sei, »dass wir schnell informieren«, auch wenn sich die Nachrichtenlage innerhalb einer Woche verändern kann. Gerade Bevölkerungsgruppen, »die wir nur allzu leicht vergessen«, seien Allmendinger zufolge aktiv aufzusuchen mit Informationen rund um das Pandemiegeschehen. Abweichende Meinungen seien »sehr, sehr ernst« zu nehmen.

Das wiederholte Eingeständnis, über zu wenig belastbare Daten zu verfügen, nutzte der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki für seine jüngste Attacke auf das dem Gesundheitsministerium unterstellte Robert-Koch-Institut (RKI). RKI-Präsident Lothar Wieler sei für das »Datenchaos« verantwortlich und müsse seinen Hut nehmen, so Bundestagsvizepräsident Kubicki laut Vorabmeldung vom Freitag gegenüber der Welt am Sonntag. Das Institut benötige einen »personellen Neuanfang« und müsse unabhängiger vom SPD-geführten Ministerium werden.

Die – derzeit eher lückenhaft erfasste – bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz verzeichnete in der vergangenen Woche einen Anstieg um 38 Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Das geht aus dem Wochenbericht des RKI vom Donnerstag abend hervor. Demnach betraf dieser Anstieg alle Altersgruppen, insbesondere ältere Menschen, Kinder und Jugendliche. Am Freitag meldete das RKI einen Wert von 682,7 wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.