Brachial in alle Richtungen

Stefan Rousseau/REUTERS Mächtig gewalttätig, Joe! US-Präsident mit NATO-Chef Jens Stoltenberg und Spaniens Premier Pedro Sanchez (Madrid, 29.6.2022)

Dass sie bescheiden sei, das konnte man der NATO wirklich noch nie nachsagen. Daran hat sich auch auf ihrem jüngsten Gipfel in der vergangenen Woche in Madrid nichts geändert. Das Bündnis werde seine »Reichweite vergrößern«, um »im Einklang mit unserem 360-Grad-Ansatz in allen Dimensionen und Richtungen abschrecken« und bei Bedarf auch »verteidigen«, also Krieg führen zu können, heißt es im neuen strategischen Konzept, das die NATO am Mittwoch in der spanischen Hauptstadt verabschiedet hat. 360-Grad-Ansatz, das bedeutet ganz konkret, dass die NATO die Kapazitäten besitzen will, nicht nur brachial ihre sogenannte Ostflanke gegen Russland hochzurüsten, sondern bei Bedarf zugleich auch an ihrer sogenannten Südflanke oder im Indischen bzw. im Pazifischen Ozean zu operieren. Dazu werde sie künftig, heißt es weiter im neuen Konzept, ihr »Abschreckungs- und Verteidigungsdispositiv deutlich verstärken«.

Unter den Aufrüstungsplänen der NATO haben in den vergangenen Tagen diejenigen zur Militarisierung der Ostflanke die größte Aufmerksamkeit erhalten. Sie sind in der Tat dramatisch. Mussten sich bisher rund 40.000 Soldaten – diejenigen aus der NATO Response Force (NRF) – in erhöhter Einsatzbereitschaft halten, so sollen es schon ab dem kommenden Jahr mehr als 300.000 sein, kündigte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg an.

Im Detail allerdings ist vieles offenkundig noch unklar. Am Mittwoch berichtete auf einer der Pressekonferenzen des NATO-Gipfels ein Journalist der Financial Times, er habe im Laufe des Tages über die Pläne für die erhöhte Einsatzbereitschaft Hunderttausender Soldaten und über die angeblichen Zusagen dafür mit Vertretern einer ganzen Reihe großer Mitgliedstaaten gesprochen: »Sie wissen nichts von ihren Versprechungen und haben keine Ahnung, wie um alles in der Welt« Stoltenberg denn »auf die Zahl 300.000« gekommen sei. Der Generalsekretär redete sich heraus, die Staats- und Regierungschefs hätten das halt so beschlossen. Blickt man auf die Zusagen der Bundesrepublik, die ja einer der wichtigsten Mitgliedstaaten ist, dann klafft doch eine beachtliche Lücke zwischen dem Ist-Stand und dem Ziel. Es dürfte noch einige Energie kosten, die Lücke zu schließen.

Neben der Militarisierung ihrer Ostflanke hat die NATO – im Sinne ihres ehrgeizigen 360-Grad-Ansatzes – auf ihrem Gipfel auch ihre Südflanke ins Visier genommen. »Der Nahe Osten, Nordafrika und die Sahelregion« seien gegenwärtig durch »Konflikte, Fragilität und Instabilität« bedroht, heißt es im neuen strategischen Konzept. Dies schaffe nicht nur »einen fruchtbaren Boden« für Terrorismus, sondern ermögliche es auch, dass sich »strategische Wettbewerber destabilisierend (…) einmischen«. Letzteres bezieht sich darauf, dass neben der Zentralafrikanischen Republik inzwischen auch Mali Militärausbilder und private Militärfirmen aus Russland ins Land geholt hat und dass Moskau darüber hinaus in Syrien großen, in Libyen immerhin spürbaren Einfluss erlangt hat.

Die NATO will dagegen vorgehen. Man habe »unseren Fortschritt im Kampf gegen den Terrorismus« bilanziert, teilte Stoltenberg am Donnerstag mit – und man werde die eigenen Aktivitäten diesbezüglich verstärken. Neben dem Trainingseinsatz im Irak wolle man nun auch Mauretanien, ein Nachbarland Malis, im Kampf gegen Terrorismus und Migration fördern. Darüber hinaus solle Tunesien zusätzliche Unterstützung bekommen. Der Versuch, Pflöcke gegen den zuletzt erstarkenden russischen Einfluss einzurammen, soll den Rückzug des Westens stoppen, der zuletzt im fluchtartigen Abzug der NATO aus Afghanistan wie auch im Ende des EU-Ausbildungseinsatzes in Mali an Tempo gewann.

Dabei sind die Perspektiven für die NATO-Aktivitäten an der Südflanke jenseits der hehren Ankündigungen auf dem Madrider Gipfel durchaus ungewiss. Schließlich hatten die Vereinigten Staaten ihren Rückzug aus Afghanistan ja nicht ohne Grund eingeleitet: Sie benötigen all ihre Kapazitäten für den Machtkampf gegen China. Auch die Bundeswehr hat eigentlich keinen Spielraum für neue Aktivitäten im Süden, ganz im Gegenteil. Marineinspekteur Jan Christian Kaack hat erst am Montag erklärt, die Seestreitkräfte seien bereit, alle Kräfte in den Aufmarsch gegen Russland zu werfen. Das bedinge allerdings »eine Neubetrachtung der Einsätze im Mittelmeer und damit einhergehend deren Flexibilisierung beziehungsweise Beendigung«. Für eine nicht nur verbale, sondern reale Aufrüstung an allen Fronten reichen die Kräfte offenbar nicht mehr aus.

Das zeigt sich sogar dort, wo die Vereinigten Staaten eigentlich ihren absoluten Schwerpunkt setzen – bei der Stärkung ihrer militärischen Präsenz in der Asien-Pazifik-Region, die für den Machtkampf gegen China zentrale Bedeutung besitzt. US-Präsident Biden kündigte in Madrid an, die USA hätten die Zahl ihrer Soldaten in Europa bereits auf 100.000 aufgestockt, würden nun zwei Geschwader aus F-35-Kampfjets zusätzlich in Großbritannien sowie zwei Zerstörer zusätzlich im spanischen Rota stationieren, würden darüber hinaus weitere Kräfte für die Luftverteidigung entsenden – über 600 Soldaten nach Deutschland, weitere nach Italien – sowie in Polen ein Hauptquartier für das V. US-Korps aufbauen.

Skeptisch äußerte sich dazu Eric Sayers, Exberater des verstorbenen US-Hardliners John McCain, der sich zur Zeit beim neokonservativen American Enterprise Institute mit der strategischen Entwicklung in der Asien-Pazifik-Region befasst. Stocke man die Truppen in Europa auf, während man »wenig bis nichts Neues in Asien« auf die Reihe kriege, dann verstärke man die Auffassung, »dass Asien an zweiter oder letzter Stelle kommt«, monierte Sayers mit Blick auf Bidens Ankündigung: »Japan und Australien kratzen sich den Kopf.« Und es stimmt ja: Die gegen Russland gerichtete US-Truppenaufstockung in Europa kostet Kräfte, die den USA – und nicht nur ihnen – nun im Machtkampf gegen China fehlen. Die NATO und ihre Mitgliedstaaten operieren längst am oberen Ende ihrer Kapazitäten. Unterhalb der martialischen Oberfläche, die in Madrid so grell aufschien, operieren sie mit allerlei ungedeckten Schecks. Das macht die Sache allerdings ganz gewiss nicht weniger gefährlich.