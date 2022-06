Wer kriegt das Fleisch?

Christoph Soeder/dpa »Wo kriegt man hier ›ne gute Bratwurst?« Deniz Yücel bei der Gründungsveranstaltung des PEN Berlin (10.6.2022)

Im PEN-Zentrum Deutschland hatten sich die Mitglieder zuletzt zur maximalen gegenseitigen Aufrüstung entschlossen. Der Schriftstellerverband hatte seit Oktober 2021 einen neuen Präsidenten, den Journalisten Deniz Yücel, der sich von diesem aber zunehmend entfremdete und ihn dann mit dem öffentlich geäußerten Vorwurf verließ, der PEN sei eine »Bratwurstbude«. Seine Schmähung des ehrenwerten Berufs des Bratwurstbudenbetreibers war zugleich eine der gesamten Schriftstellerschar im Verband – oder wenigstens des Teils von ihnen, der sich nicht mit Yücels eigenwilligem Führungsstil einverstanden zeigte. Gegen ihn steht bis heute der Vorwurf im Raum, er habe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der PEN-Geschäftsstelle in Darmstadt äußerst schlecht behandelt. Die Trennung erfolgte vor einigen Wochen in Gotha bei einer schrecklich missglückten Jahrestagung mitsamt Brüllereien und Klagedrohungen von beiden Seiten. Und nun ist das Schisma vollzogen: Über 300 Kulturmenschen um Deniz Yücel haben einen neuen deutschen PEN-Verband gegründet, der sich etwas schnarrend PEN Berlin nennt.

Dessen Mitglieder kommen sowohl aus dem PEN-Zentrum Deutschland als auch, und das überwiegend, von außen. Stärker als bisher sind nun Nebenbeischreiber in dieser neuen Filiale vertreten, von Verlegern bis zu Philosophinnen, was all jene nicht beruhigen dürfte, die hinter der Entwicklung der letzten Monate einen Versuch witterten, aus dem Literaten-PEN eine NGO zu machen. Doch auch mit weniger Paranoia und bei allem unbestrittenen Reformbedarf des PEN-Zentrums Deutschland leuchtet die Neugründung nicht ein: Dass eine westdeutsche Zeitung jubelte, es sei sinnvoll, solche Institutionen in der Hauptstadt zu bündeln, kann man nur als geistige Selbstkastration bezeichnen. Des weiteren wird das PEN-Zentrum Deutschland auch nicht einfach verschwinden, es hat immer noch 700 Mitglieder, so dass neuer Knatsch um die Bratwurst programmiert ist. Denn die Chartas beider PENs unterscheiden sich nur in einem Satz: Der PEN Berlin hat ein »flaches« Board an seiner Spitze statt eines altmodischen Präsidiums – gut, davon nimmt der größere PEN gerade selbst Abstand und zeigt sich auch sonst reformwillig.

Einer Doppelmitgliedschaft in beiden PEN-Verbänden soll nichts im Weg stehen, doch eine harmonische Koexistenz ist nicht zu erwarten. Hier geht es, das ganze Testosteron weist darauf hin, um Deutungsmacht: Wer spricht fortan für die deutschen Schriftstellerinnen und Schriftsteller mit ihrer prominentesten Vereinigung? Und wer kommt dann ans »Fleisch«, nämlich den Staatszuschuss, den das PEN-Zentrum Deutschland bisher allein verwaltet: eine Geschäftsstelle, traditionell in Darmstadt gelegen, mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ein begehrtes Budget? Das PEN-Zentrum Deutschland unterstützt verfolgte Poetinnen und Poeten aus aller Welt mit Stipendien, was eine Wohnung und Grundversorgung in Deutschland beinhaltet. Es ist zu befürchten, dass gerade um dieses so wichtige Programm ein unappetitliches Gezerre beginnen wird.

Klar, der PEN Berlin möchte sich absetzen von einer unterstellten selbstverliebten Bräsigkeit des alten Vereins. Mir erscheint das PEN-Zentrum Deutschland, dessen Mitglied ich bin, aber gar nicht so undemokratisch, etwa mit seinen verbandsinternen Aussprachen über Zuwahlen. Beim PEN Berlin handelt es sich für mich schon eher um ein Netzwerk der Hauptstadtschreiberinnen und -schreiber: Jeder darf mitmachen, doch wenn die »namhaften« Berliner Kolleginnen und Kollegen einen nicht auf ihrer In-Liste haben, schaut man in die Röhre. Was soll nun die völlig analog lebende hochbegabte Lyrikerin aus Schwetzingen machen? In die Hauptstadt ziehen und erst mal netzwerken? So vermutlich ist jener PEN Berlin aber zustande gekommen: Es herrschte mächtig Gruppendruck unter den »Giganten« der deutschen Literatur an der Spree.

Auch durch die Namensgebung wirkt der neue Zweckverband PEN Berlin wie eine literarische Bilderberg-Konferenz der »Reichen und Schönen« meiner Branche. Es herrscht ja auch nur allgemeines Entzücken über dessen »Wahnsinnscast« – oder betretenes Schweigen. Warum hat zum Beispiel niemand bislang klargestellt, dass der PEN-Streit ein eskalierender Machtkampf im alten Präsidium war? Wird nun alles besser? Von der Gründungsveranstaltung des PEN Berlin zeigte man sich in einer großen Frankfurter Tageszeitung irritiert, da zwei Umstände nicht zum basisdemokratischen Neuangebot passten: Verbandsausschlüsse sollen dort mit absoluter Mehrheit statt wie beim »PEN Darmstadt« – so nennen die Berliner frotzelnd die andere Filiale – mit Zweidrittelmehrheit erfolgen können. Und einen eigennützigen Peronalvorschlag des neuen »Boards«, der leise kritisiert wurde, winkte man mit der Bemerkung durch, man stehe nun einmal für Reformen und den »wahren« Geist des PEN, also dürfe man das. Vielleicht sind Selbstdarstellung und Abgrenzung von der schreibenden »Provinz« tatsächlich sogar zweitrangig bei dem neuen Verband, und es geht doch vielmehr um kulturpolitisches Gewicht und ökonomisches Kapital. Dann wäre die Gründung des PEN Berlin, die nach mehr Basis ruft, aber gleichzeitig Unterschiede innerhalb der Schriftstellerschaft zementiert, politischer, als die meisten Beobachter es vermuten. Hier will das urbane Milieu nicht bloß raus aus der Provinz, Stichwort »Bratwurstbude«, aus der es selbst zu großen Teilen kommt, sondern auch ran an den Fördertopf.