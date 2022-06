Nachschlag: Alles für den Sieg

Björn Trotzki/imago images »Freiheit und Demokratie«: Raketenwerfer des französischen Heeres vom Typ LRU 227mm (Lance Roquette Unitaire)

Endlich reist der Kanzler nach Kiew. Anton Hofreiter, Vorsitzender des Bundestagsausschusses für die Angelegenheiten der EU und lautester Kriegskrakeeler der Grünen, freut sich. Aber ein bisschen mehr als die drei Raketenwerfer, die Verteidigungsministerin Lambrecht jüngst angekündigt hat, könnte Scholz schon im Gepäck haben. Schließlich fange Putin erst an zu verhandeln, wenn die Ukraine vor Waffen starre. So lange gehe der »Vernichtungskrieg« weiter. Also alles, was bei Rheinmetall und Co. noch zur Reparatur im Keller steht, ab nach Kiew. Es gehe ja auch um »Freiheit und Demokratie«. Dass die sich für die arbeitenden Armen wie die im Hartz-IV-System Gefangenen zur Zeit (Stichwort: Inflation) nicht so besonders toll anfühlt – ja mei. Hofreiter weiß: »Der kommende Winter kann schwierig werden«, und rät dem nackten Mann, noch tiefer in die Tasche zu greifen. Man müsse eben mit Blick auf den Winter jetzt schon sparen. Alles für den Sieg. Wenn die Rechnung nicht mal nach hinten losgeht. (row)

kurzelinks.de/Hofreiter