Hör mal, wer da hämmert

Thomas Aurin Dankbar schlummert das Publikum: Hans Sachs zeigt dem Beckmesser, wo der Hammer hängt

Nur für einen kurzen Augenblick schien es so, als könnten sie endlich mal wieder richtig Schwung aufnehmen für ein ordentliches Kasperletheater, wie es den »Meistersingern« – »Alarm und Straßenprügelei« (Richard Wagner über sein »heitres Sujet«) – angemessen wäre. Schon während der Ouvertüre wurde allerdings klar, dass die Premiere der »Meistersinger von Nürnberg« an der Deutschen Oper Berlin am vorigen Sonntag doch eher ein bräsig verschleppter, schließlich ein erbarmungslos zerdehnter Abend werden würde.

Kaum war die Ouvertüre unter dem Dirigat von Markus Stenz durchgeackert, der für den erkrankten Donald Runnicles eingesprungen war, wurde der Blick frei auf einen holzvertäfelten, bestuhlten Raum mit mehreren Ausgangstüren und Lichteinfall von rechts oben. Am Bühnenrand schäkerten Eva (eher schrill: Heidi Stober) und Walther von Stolzing (routiniert: Klaus Florian Vogt) bereits heftig miteinander herum. Zweifel sollten gar nicht erst aufkommen, dass diese Kunstwelt trotz aller Mühen der Singschul’ irgendwie eine der Freizeit ist, in der man sich die Zeit vornehmlich mit Sex, Hörigkeit und Yogaübungen zu vertreiben beliebt. Sie pflegen ihren Wahn der Kunst wie ihre Eitelkeiten.

Bekanntlich stehen die »Die Meistersinger« innerhalb des Wagnerschen Werkes für das »gut gemachte Stück«, die flüssige Dramaturgie. Die Handlung spielt innerhalb eines Tages: Kirchgang mit kleinem Eklat, Vorsingen von einer nächtlichen Orgie gefolgt, Katerstimmung am nächsten Morgen, großes Volksfest mit großem Eklat. In der Deutschen Oper erinnert uns nun eine Digitaluhr am linken Bühnenrand daran, wie spät es innerhalb des Bühnengeschehens jeweils sein müsste. Die Uhr springt für die Illusion einer Echtzeit fleißig vorwärts, während die Handlung in dieser Inszenierung förmlich auf der Stelle tritt.

Das Regieteam aus Jossi Wieler, Anna Viebrock und Sergio Morabito hat, so heißt es, die Handlung in eine Musikschule der 1990er versetzt, vielleicht kurz bevor Michael Hanekes Filmadaption von Elfriede Jelineks Roman »Die Klavierspielerin« in die Kinos kam (2001). Auf diesen Text – den Musikhochschulen-Lehrer-Schüler-S/M-Sex – soll laut Programmheft angespielt sein, aber bis auf eine mitunter recht lasziv herumstehende (und sehr schön singende) Magdalene (Annika Schlicht), die ihren davon in jeder Beziehung überforderten David (Ya-chung Huang) gut im Griff hat, ist davon wenig zu merken.

Alles in allem eine recht willkürliche Historisierung. Einleuchtend wäre es noch, eine Musikschule bei den Proben für eine »Meistersinger«-Inszenierung als die anachronistische Zitatwelt zu zeigen, die sie auch ist (hat nicht Adorno in seinem »Versuch über Wagner« spitzfindig darauf hingewiesen, dass der von Hans Sachs so inbrünstig besungene »Flieder« im Nürnberg der 1560er unmöglich hätte bekannt sein können?). Auf so einer Musikschule hätte man es dann unternommen, die vielen Anführungszeichen in Wagners Text gleichsam hörbar zu machen, wie es bei dieser Inszenierung vielleicht auch die dann leider kaum verwirklichte Intention war. Statt dessen bekommt man eine – recht dröge – Feiertagsparty und Preisstiftung an Dr. Pogners (solide: Albert Pesendorfer) Privatkonservatorium, das mit Hans Sachs (lyrisch bis grummelnd: Johan Reuter) einen Gassenhauer produzierenden Stardozenten hat.

Ein Star in der offenbar freiwillig gewählten Außenseiterrolle. So, als wäre er der Schusterei lange überdrüssig, läuft er barfuß rum. Im dritten Akt versorgt er das Konservatorium mit Berufsschuhclogs – für Pflege, Klinik und Küche. Ohnehin scheint er bereits zukunftsträchtig auf Yogalehrer umgesattelt zu haben. Die Attribute seiner Meisterschaft sind Yogamatte und Wasserflasche. Gemeinsam mit Eva, immerhin die Tochter seines Chefs, scheint er gewohnheitsmäßig schon die eine oder andere Tantraübung auf die Matte gebracht zu haben. Die Komparserie der Musikschule macht es den beiden eifrig nach.

Neben der Yogamatte hat dieser Sachs auch zwei Drumsticks in den Griffeln. Mit denen trommelt er seinem Gegenspieler Beckmesser auf dessen von den Studenten fleißig herbeigeschafftem Konzertflügel herum. Fast kommt der Abend bei dieser (freilich völlig absurden) Szene doch noch in Schwung.

Für Wagner war diese Szene ja das dramaturgische Zentrum: »Ohne irgend Näheres von Sachs und den ihm zeitgenössischen Poeten noch zu kennen, kam mir auf einem Spaziergange die Erfindung einer drolligen Szene an, in welcher der Schuster, mit dem Hammer auf den Leisten, dem zum Singen genötigten Merker zur Revanche für von diesem verübte pedantische Untaten als populär handwerklicher Dichter eine Lektion gibt.«

Diese Lektion ist inzwischen eine von Klavier und Perkussion. Auch die Beckmesserfigur – bekanntlich eine antisemitische Karikatur – wird entschärft und ähnelt hier mehr ihrem Genreursprung, der scheinbar harmlosen Dottore-Figur (der inkompetente, eitle Gelehrte) aus dem Repertoire der Commedia dell’ arte. Perfiderweise zeigt man Beckmesser allerdings mit Krücken. Ein körperlich gebrochener Ausgeschlossener (Phillipp Jekal wirkt in der Rolle entsprechend ratlos).

Wie bei vielen »Meistersinger«-Inszenierungen der jüngeren Vergangenheit steht hier ein – bei allen schluffigen Yogasexentgleisungen – souveräner Sachs im Zentrum. Doch weniger als pragmatisch Entsagender und Versöhnender zwischen Tradition und Kunst der Zukunft, sondern als manipulativer Mastermind und egomanischer, sexuell durchtriebener Paranoiker, der auch noch den naheliegendsten politischen Kontroversen aus dem Weg geht, indem er sich schlechterdings als Meister aller Gassenhauer vom Volk auf den Händen tragen lässt. Die anderen Meister schütteln den Kopf. Dafür wollen sie dann doch nicht ihre Zeit verschwendet haben.