Verharmloste Verbrecherorganisation

United Archives International/imago images Zwei jüdische Jungen vor ihrer Klasse. Auf der Tafel steht zum Davidstern der antisemitische Schriftzug »Der Jude ist unser größter Feind« (undatiert)

Eine ganze Generation wurde für den Krieg mobilisiert. Für die Nazis waren Erziehung und schulische Bildung zentrale Mittel, um aus Kindern und Jugendlichen »deutsche Herrenmenschen« zu machen. In den Schulen unter dem Hakenkreuz wurde zudem die Verfolgung von Juden, Demokraten, Kommunisten und anderen Minderheiten betrieben. Diskriminierung und Ausschluss derer, die nicht zum sogenannten deutschen Volk gehörten, waren an der Tagesordnung in den Bildungsanstalten des Hitlerfaschismus. Die Gutachten von Lehrern waren entscheidend für die »Euthanasie«- und Sterilisierungsprogramme gegen ihre Schüler.

Der Nationalsozialistische Lehrerbund sei bislang nie als verbrecherische Organisation behandelt worden, erklärte Saskia Müller am Donnerstag abend in Berlin. Die promovierte Erziehungswissenschaftlerin befasste sich für ihre Doktorarbeit insbesondere mit dem »NS-Lehrerbund« und seiner Rolle im faschistischen Deutschland. Über ihre Erkenntnisse sprach sie im Salon Bildung der Linke-nahen Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS). Der Lehrerbund sei »eher wie eine Berufsorganisation betrachtet« worden, »wie es auch andere gab«, sagte sie im Anschluss an die Veranstaltung gegenüber junge Welt. »Ich würde sagen, dass er immer verharmlosend behandelt worden ist.«

Die Berufsgruppe der Lehrkräfte sei nicht nur vom Naziregime aufgenommen oder gleichgeschaltet worden, »sondern hat sich aktiv an die NS-Zeit angepasst und sich an der Diskriminierung und Verfolgung beteiligt«, sagte die frühere RLS-Stipendiatin. Für ihre These führt Müller in ihrer Publikation zu »Verbrechen, Ideologie und Pädagogik im NS-System« zahlreiche Beispiele und Dokumente als Belege an. »Die Erziehungswissenschaft in der BRD hat die Auseinandersetzung mit ihrer NS-Vergangenheit besonderes lange verweigert«, schreibt Müller. »Schweigen und Verdrängen waren die Merkmale des gesellschaftlichen Umgangs in der BRD mit den NS-Verbrechen in der Nachkriegszeit.« Auf jW-Nachfrage erklärte die Erziehungswissenschaftlerin am Montag, dass es »wenige Studien in der DDR« gab, die relevant für ihr Dissertationsthema gewesen seien, »mit Ausnahme der Publikationen von Ulrich Wiegmann«, die sie aufgenommen habe.

Bereits 1930 waren im Reichstag 20 von 107 NSDAP-Abgeordneten von Beruf Volksschullehrer. Um 1937 herum waren rund 97 Prozent der Lehrer im Lehrerbund organisiert. Jeder dritte war bereits 1933 Mitglied der Nazipartei gewesen. Die Erziehungswissenschaft in Deutschland hat lange über die im Ausland darüber erschienenen Studien hinweggeschaut, konstatiert Müller. Diese wurden überwiegend von Kollegen im Exil in den USA und in England verfasst. Dies wird von Müller im ersten Teil ihrer Studie behandelt.

So beispielsweise Berichte der Sozialistischen Erziehungsinternationale (SEI), die vom jüdischen Lehrer Kurt Löwenstein als ihr Vizepräsident aus dem französischen Exil herausgegeben wurden. Löwenstein, der in einer Neuköllner Schule unterrichtet hatte, erlebte schon 1930 Verfolgung durch die Nazis. Mit Hetzartikeln wie »Der Jude Dr. Kurt Löwenstein, der Schulbolschewist von Berlin-Neukölln« rief der Lehrerbund in seinem Zentralorgan andere Lehrer dazu auf, Löwenstein zu denunzieren. Dessen Familie überlebte 1933 einen Anschlag der SA und floh nach Paris.

Die kleine Minderheit, die Widerstand leistete, wurde entlassen und von den eigenen Kollegen denunziert. Sie waren unter anderem in der von der SPD gegründeten Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Lehrer und Lehrerinnen Deutschlands oder in der kommunistischen Interessengemeinschaft Oppositioneller Lehrer organisiert. Die damaligen Ereignisse sollten nicht einfach nur als historisch betrachtet werden, erklärte Saskia Müller am Donnerstag. »Erinnern heißt verändern«, zitierte die Forscherin an der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Bielefeld das Motto der »Initiative 19. Februar Hanau«.