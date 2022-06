Blicke ins Nichts

R. Arpajou/3B PRODUCTIONS Léa Seydoux zeigt den Milizionären, wie sie im französischen Fernsehen gut ankommen

Imitationen von Fernsehformen in Kinofilmen wirkten früher oft unbeholfen oder ungewollt parodistisch. In US-Produktionen ist das längst nicht mehr so, das ist jetzt alles viel näher an den Wirklichkeiten dran. Auch Bruno Dumonts »Backstage drama« »France« bewegt sich in den Kulissen der TV-Nachrichtenproduktion, ist aber – soviel kann man schon sagen – noch nicht ganz beim aktuellen Wahrscheinlichkeitsniveau angekommen.

France de Meurs (Léa Seydoux) ist das Aushängeschild einer Nachrichtensendung mit hohen Einschaltquoten. Täglich sitzt sie hinter dem Moderatorentisch, arbeitet aber auch als rasende Reporterin. In Nordafrika steigt sie zu Migranten ins Schlauchboot, rennt vor Heckenschützen davon oder zeigt im Sahel Tuareg-Milizionären, wohin sie den Kopf zu drehen und zu blicken haben, um im französischen Fernsehen gut anzukommen. France’ Newskonzept ist also immersiv, setzt auf Emotionen. Das hat die junge Frau wohlhabend und berühmt gemacht. Man erkennt sie auf der Straße und bittet sie ständig um Fotos. Und sie ist so nah bei der Macht, dass ihr, digital hingezaubert, Emmanuel Macron persönlich auf einer Pressekonferenz die erste Frage überlässt.

France ist aber auch eine Medienschaffende in der Krise. Ist das, was ich tue, das Richtige oder eher zynisch? Ist das Populäre schon »populistisch«? Stehe ich links oder rechts? Und als wären all diese Zweifel nicht schon zermürbend genug, liegen auch im Privatleben überall Steine im Weg. Sie kommt mit ihrem Sohn nicht zurecht, mag ihren vom Singer-Songwriter Benjamin Biolay gespielten Ehemann nicht übermäßig und wird schließlich auch von Autounfällen und dergleichen Schicksalsschlägen aus der Bahn geworfen.

Doch so hart es für sie auch kommt, keines dieser Bedrängnisse erzeugt irgendeinen dramatischen Druck. Wenig erhebt sich außerdem über die Banalität von der »Last der Berühmtheit« oder der »Korruption und Unverantwortlichkeit der Medien«. Selbst der improvisatorische Spielwitz, auf den es Dumont gelegentlich sichtbar ankommen lässt, schlägt nicht an. Das heißt, der Film zieht sich so lahm hin, wie er begonnen hat. Das ist sogar so zäh, dass eine etwas hyperaktive Statistin der Hauptdarstellerin Seydoux in einer Straßenszene ­problemlos die Schau stiehlt.

Der eigentliche Grund für diese Schlaffheit liegt aber in der Überdehnung der Grundannahme, dass der TV-mediale Komplex und ein bisschen Kritik daran allein schon attraktiv genug wären, zumal so auch Tagesaktualitäten wie Migration und Stellvertreterkriege, »Islamischer Staat« und »Spaltung der Gesellschaft« eingespeist werden können. Ein weiterer Grund könnte sein, wie stark hier pauschalisiert wird. Der titelgebende Vorname zeigt ja die Richtung an: Es sollen ganz Frankreich und alle seine politische Indispositionen und Malaisen in den Blick genommen werden.

Am Anfang seiner Laufbahn hat Bruno Dumont oft mit Laien gearbeitet. Dadurch wirken Filme wie »Das Leben Jesu« (1997) fast pasolinihaft rauh. Der Mangel und die Aussichtslosigkeit sind hier schon in die nordfranzösischen Siedlungen und Landschaften, beinahe in die menschliche DNS selbst eingetragen, so seltsam grob sehen diese Darsteller aus. Dumonts Interesse ist von kalter Sympathie. Er kam auch gut mit der Konsequenz der Laienarbeit zurecht, dass Körper, Gesichter und Blicke nur wenig willkürliche Bedeutung beitragen können. Der Reiz besteht gerade in diesen Unwillkürlichkeiten oder einer gewissen Starre. Das Publikum konnte sich manchmal an die Erschütterung der Wahrnehmung erinnert fühlen, die vom Anfang des 20. Jahrhunderts kolportiert wird, als man im Kino erstmals mit Großaufnahmen menschlicher Gesichter konfrontiert war.

Aber Dumont arbeitet längst nur noch mit professionellen Darstellern, auch bekannten, deshalb bleiben solche Effekte aus. Seine Filme profitieren aber auch nicht unbedingt von den Unterschieden zur Laiendarstellung, dass also Körper flexibler und zweckgebundener koordiniert sein können, die Zeit genauer strukturiert ist. In »France« verschießt die koboldhafte Blanche Gardin ihr komödiantisches Pulver sogar völlig vergeblich, und wenn Léa Seydoux ins Nichts blickt, ist das nicht viel mehr als Verzweiflungsposing und das Herzeigen von Vogue-Gefühlen.

Es gibt allerdings zwei, drei Ausreißer, Rückstände, in denen sich Spuren einer Sehnsucht nach Härte und Drastik erhalten haben, die sich also auch mit früheren künstlerischen Ausgangspunkten in Verbindung setzen. Hier spielen seltsamerweise Fortbewegungsmittel eine Rolle, aber auch dabei haben sich die Implikationen inzwischen deutlich verschoben. In Dumonts früheren Filmen waren motorisierte Gefährte neben Sex und Drogen Mittel, um zumindest ein bisschen Spaß und Kontrolle zu haben. In »France« ist es umgekehrt, trotzdem ist ein tödlich verlaufender Autounfall in den Bergen die virtuoseste Inszenierung des gesamten Films.

Eindringlicher ist nur die letzte Szene: Das Hauptdarstellerpaar wird auf der Straße aus heiterem Himmel von einem aggressiven jungen Unterschichtsmann überholt. Hier ist sie also wieder, diese eigenartige nordfranzösische ­Physiognomie. Der Mann stürmt auf ein Mietfahrrad zu und tritt so lange darauf ein, bis es völlig schrottreif ist. Dann kehrt er um und schreit die beiden an: »Wollt ihr etwa auch eine reinhaben?« Das hübsche Paar erschrickt. Seydoux schaut betroffen zur Seite, aber Dumonts Sympathie mit der Rohheit dieser Wut, der sinnlosen Sachbeschädigung und mit der sozialen Klasse, die er damit assoziiert, ist unverkennbar. Aber das sind isolierte Momente, hier geht es ja um ein großes Gesellschaftsbild, nicht um partikulare Gefühlslagen sogenannter Abgehängter.