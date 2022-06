Festnahmen nach Gezi-Demos in Türkei

Istanbul. Bei Demonstrationen zum 9. Jahrestag der Gezi-Proteste in der Türkei sind zahlreiche Menschen festgenommen worden. Allein in Istanbul seien 169 Menschen am Dienstag abend von der Polizei in Gewahrsam genommen worden, sagte die Anwältin Ezgi Önalan der dpa am Mittwoch. Am Dienstag abend hatten kleinere Gruppierungen in der Nähe des Taksim-Platzes in Istanbul den Slogan »Überall ist Taksim, überall ist Widerstand« gerufen. Die Polizei unterband die Proteste mit teilweise brutalem Vorgehen, wie eine dpa-Reporterin berichtete. Auch in zahlreichen anderen Städten gingen Menschen auf die Straße. (dpa/jW)