CSU-Politiker Weber neuer EVP-Vorsitzender

Rotterdam. Der CSU-Politiker Manfred Weber ist neuer Vorsitzender der Europäischen Volkspartei (EVP). Beim EVP-Parteitag in Rotterdam bekam der 49jährige am Dienstag abend 89 Prozent der Stimmen, er war einziger Kandidat. Der EVP gehören neben der CDU und CSU eine Vielzahl weiterer europäischer konservativer Parteien an. Weber ist derzeit Fraktionschef der EVP im EU-Parlament und stellvertretender CSU-Vorsitzender. (AFP/jW)