Israels Armee erschießt Palästinenserin

Ramallah. Israelische Soldaten haben nach Angaben des Militärs einen Anschlagsversuch im besetzten Westjordanland vereitelt. Eine mit einem Messer bewaffnete Person habe sich Soldaten in der Nähe des Al-Arub-Flüchtlingslagers bei Hebron genähert, teilte die Armee am Mittwoch mit. Die Soldaten hätten auf sie geschossen. Das palästinensische Gesundheitsministerium bestätigte den Tod der Frau. Ihr sei in die Brust geschossen worden. Dem palästinensischem Häftlingsverband zufolge war sie 31 Jahre alt. (dpa/jW)