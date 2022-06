Erdogan kündigt Abkommen mit Griechenland auf

Ankara. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat ein Abkommen mit Athen aufgekündigt. Es werde »keine bilateralen Treffen mehr« mit führenden griechischen Politikern geben, da diese »nicht ehrlich« seien, sagte Erdogan am Mittwoch in einer Rede vor der Fraktion seiner Partei AKP im türkischen Parlament. Er habe habe am Dienstag ein seit 2010 bestehendes Abkommen mit Griechenland über gemeinsame strategische Beratungen »aufgekündigt«. Das Abkommen sah regelmäßige Treffen zwischen hochrangigen Vertretern beider Staaten vor, um die Zusammenarbeit weiterzuentwickeln. (AFP/jW)